Pedopornografia scambio di immagini scioccanti con minori | 4 arresti e 3 denunce in Toscana

Leggi su Dayitalianews.com

Erano in possesso di video e foto di ragazzini e bambini, anche in tenerissima età, durante atti sessuali tra loro o con adulti. Per questo motivo quattro uomini sono stati arrestati e tre sono stati denunciati tra le province di Pisa, Livorno, Pistoia e Prato nell’ambito di una vasta operazione di contrasto allacoordinata dalla Procura di Firenze.I sospetti, quasi privi di precedenti penali, sono impiegati, operi e pensionati di età compresa tra i 30 e i 70 anni.Per diversi mesi, gli investigatori del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della, su segnalazione del Centro nazionale per il contrasto allaonline della Polizia postale, hanno tenuto sotto controllo le attività delle sette persone coinvolte, monitorandone i movimenti e gli scambi di materiale illecito.