Lanazione.it - Pedopornografia: immagini choc anche con neonati. Arresti in Toscana, le città coinvolte

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 5 marzo 2025 – Quattro uomini sono stati arrestati e tre denunciati. E’ il bilancio di un'articolata indagine per il contrasto allaeseguita dalla polizia di Stato. Gli agenti hanno eseguito una serie di perquisizioni che hanno hanno poi portato ade denunce. Gli investigatori del centro operativo per la sicurezza cibernetica per la, su impulso del centro nazionale per il contrasto allaonline (Cncpo) del servizio polizia postale e per la sicurezza cibernetica, per diversi mesi hanno monitorato le attività di 7 sospettati, tutti uomini tra i 30 e i 70 anni, intenti a scaricare e condividere incessantemente materiale di natura pedopornografica, raffigurante minori,in tenerissima età e infanti, in atti sessuali tra loro o con adulti.