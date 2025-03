‘Pechino Express’ il viaggio delle coppie | Primi Ballerini Magici Cineasti e Spettacolari

Leggi su Funweek.it

Zaini in spalla e adrenalina a mille: giovedì 6 marzo torna Pechino Express, l’amatissimo show Sky Original firmato Banijay Italia, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Quest’anno la partenza è prevista dalle spiagge paradisiache dell’Oceano Pacifico, per salire lungo verdeggianti altipiani e giungle da brivido, fino a toccare le vette mozzafiato del Nepal, con i suoi giganti oltre gli ottomila metri. Filippine, nord della Thailandia e Nepal: una rotta spettacolare che porta i viaggiatori Fino al tetto del mondo, tra climi estremi, panorami da sogno e sfide che metteranno alla prova corpo e mente.A guidare la carovana di coraggiosi c’è Costantino della Gherardesca affiancato dall’inviato speciale Fru. In gara? Novepronte a darsi battaglia, tra competizione feroce e meraviglia pura.