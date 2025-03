Pazienti incontinenti e stomizzati | l’alleanza terapeutica promossa dall’Azienda Ospedaliera di Caserta

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiRompere il silenzio per combattere lo stigma associato a incontinenza e stomia. Punta a questo obiettivo il Convegno sul tema “Incontinenza e Stomia ancora un tabù: un problema da affrontare, una sfida da vincere”, organizzato“Sant’Anna e San Sebastiano” di, su iniziativa dell’Unità operativa di Urologia diretta dal prof. Ferdinando Fusco, responsabile scientifico dell’evento.L’appuntamento è per sabato, 8 marzo, ore 8:30, a Maddaloni nella sede della Fondazione Villaggio dei Ragazzi. Fitto il programma, due le sessioni, con un approfondimento particolare rivolto, nella giornata della donna, alla diagnosi e terapia dell’incontinenza urinaria femminile e all’impatto della stomia sull’immagine corporea per una disamina della sessualità femminile e della maternità con la stomia.