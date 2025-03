Anteprima24.it - Paziente in escandescenza all’Ospedale San Pio: danni alle strutture e paura tra i presenti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo ha dato in escandescenze questo pomeriggioSan Pio e causando grande apprensione e spavento tra quanti si trovano in visita al Padiglione Santa Teresa e molti. Un, in cura in Psichiatria, di nazionalità straniera, è andato di colpo fuori controllo e si è scagliato con violenza contro ledi ingresso del padiglione, ha divelto una panchina installata in un vialetto pedonale di accesso al nosocomio di via dell’Angelo ed infine ha causato danneggiamenti ad altri beni immobili. L’uomo si è quindi dato alla fuga. Il personale di vigilanza dell’ospedale, non essendo riuscito a riportare la calma, ha chiesto l’intervento dei Carabinieri. A quanto si è appreso, sembra che ildi Psichiatria abbia già nella giornata di ieri dato evidenti segni di squilibrio anche se oggi ha passato veramente il segno, con urla e gesti inconsulti.