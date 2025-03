Thesocialpost.it - Pax armata: il vero motivo per cui Trump vuole l’Ue lontana dalla pace in Ucraina

Leggi su Thesocialpost.it

Perchénonla UE in mezzo alle trattative per la? Perché – sostiene– i rappresentanti europei non vogliono la, e sostengono il conflitto, gli serve, fornendo armi. Senon fosse americano sembrerebbe di trovarci di fronte a un nuovo Ghandi. Ma il ragionamento sul piano della semplificazione dei lessici e dei pensieri, a livello di comunità digitale globale, non fa una grinza, lo può direcome Giuseppi, Conte si intende, o perfino il Santo Padre. Se tu continui a fornire munizioni allunghi il conflitto, come due più due fa quattro. Dopo 80 anni i guerrafondai americani sono diventati pacifisti, come fossero appena usciti da Woodstock efosse John Lennon, manca solo un video digitale fatto con l’AI in cui canta Imagine. Però noi nuovi europei “cattivi” e portatori di morte dobbiamo spendere il 5% del nostro Pil in armi, possibilmente americane, così lui abbassa il deficit commerciale con l’Europa.