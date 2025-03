Inter-news.it - Paventi: «Feyenoord-Inter, in difesa resta un dubbio per Inzaghi»

Leggi su Inter-news.it

Andrea, in collegamento con Sky Sport 24, ha parlato della partita di questa sera traa Rotterdam.– Andrea, giornalista e inviato per Sky Sport, in collegamento da Rotterdam, ha commentato la probabile formazione dell’in vista della gara di questa sera contro il. Queste le sue parole: «Sì, qualchec’è. Vedremo sedarà spazio a Bisseck per tenersi Pavard, sia come sostituto del tedesco stesso, sia come sostituto di Dumfries, se dovesse metterlo come quinto. La formazione dovrebbe essere quella annunciata, ma servirà un’con la testa a posto, con l’atteggiamento giusto. In questi stadi e con queste pressioni, serve tutto funzioni perfettamente per portare a casa il risultato».-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «, inunper»)©-News.