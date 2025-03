Anteprima24.it - Paura in Valle Vitulanese, 28enne fuori controllo: fermato e denunciato dai Carabinieri

Tempo di lettura: 2 minutiin. A Campoli del Monte Taburno un uomo di 28 anni di origini egiziane, già noto alle forze dell’ordine per episodi di violenza e minacce, è statodaidel comando di Cautano dopo aver infastidito e aggredito diversi cittadini. La situazione è degenerata al punto che si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza e di un’automedica per gestire il fermo dell’uomo, che appariva in evidente stato di agitazione.Il giovane, già protagonista di altre situazioni di tensione nel centro storico di Campoli, ha continuato a creare scompiglio tra i residenti, aumentando il clima di insicurezza che ormai da settimane sta mettendo a dura prova la comunità. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe nuovamente disturbato più persone, con atteggiamenti aggressivi che hanno spinto alcuni cittadini a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.