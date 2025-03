Brindisireport.it - Paura e fumo nel centro del paese: fiamme in un negozio di materiale elettrico

SAN VITO DEI NORMANNI - Nuovo incendio in undidi San Vito Dei Normanni. Da chiarire la dinamica legata attorno all'episodio che questo pomeriggio, 5 marzo, ha riguardato il"Punto Luce", sito sulla via per Carovigno. Tantoe spavento in città per l'odore.