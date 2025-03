Ilrestodelcarlino.it - Partono i lavori di miglioria alla rete fognaria

Parte in questi giorni a Torre del Moro, nelle vie Dismano e Lerici, il cantiere Hera per idi ottimizzazione dellacittadina. Iriguardano, nello specifico, la costruzione di due rami di fognatura. Il ramo principale ha origine nel parcheggio antistante lo stabilimento Orogel e recapita nel pozzetto di via Voltri. Il diametro del tronco è di 250 mm e si sviluppa per circa 580 metri nelle vie Giulio Pastore e Dismano. Il ramo secondario è al servizio delle abitazioni di via Lerici. Si sviluppa per circa 183 metri ed è realizzato con tubi del diametro di 200mm. Ha origine nell’estremità est della via e recapita nel ramo principale, in prossimità dell’incrocio di via Lerici e via Dismano. Questo intervento permetterà il recapito in fognatura dei reflui delle abitazioni presenti lungo il lato destro (direzione Sud-Nord) della via Dismano e lungo via Lerici; inoltre il collettore consentirà il conferimento dei reflui provenienti dditta Orogel, situata nella parte terminale dell’intervento.