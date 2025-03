Lopinionista.it - Partita dall’Umbria la “Stagione delle selezioni regionali” dell’Ercole Olivario

PERUGIA – Si è tenuto oggi, 5 marzo, presso la Camera di Commercio dell’Umbria in occasione della premiazione dei vincitori del Concorso regionale “Oro Verde dell’Umbria”, il primo appuntamento della “” del concorso nazionale Ercole.Un tour per i territori italiani che sta portando allo svelamento degli oli finalisti selezionati, che si contenderanno il podio di questa XXXIIIesima edizione del prestigioso “Oscar dell’Olio Italiano”. I prossimi appuntamenti del viaggioin Italia si terranno in Toscana, venerdì 21 marzo; in Basilicata, lunedì 24 marzo; in Abruzzo, martedì 25 marzo; mentre nel mese di aprile si terranno in Sicilia, Sardegna, Puglia e nel Lazio.A rappresentare l’Umbria alle finali nazionali, ben 17 oli selezionati.