Juventusnews24.com - Parolo è sicuro: «Non c’è uno juventino in Italia che oggi dice di non credere nello scudetto. Sono tutti falsi quelli che dicono…»

di Redazione JuventusNews24sul momento della Juve in vista della lotta: tutte le dichiarazioni dell’ex centrocampistaL’ex calciatore Marcoha analizzato a Step on football il momento della Juve soffermandosi sul possibile sognoper i bianconeri.PAROLE – «Il tifososecondo mesta sognando, è passato da rabbia, delusione per l’uscita dalla Coppacon l’Empoli e dalla Champions ad essere a -6.ti cambia totalmente le prospettive: sei a -6,che dicono ‘tanto non lo può vincere la Juventus’. Non c’è unoinche si guarda allo specchio e: ‘Io non credo allo».Leggi su Juventusnews24.com