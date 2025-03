Sport.periodicodaily.com - Parma vs Torino: le probabili formazioni

Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I gialloblù si giocano una bella fetta di salvezza contro i granata che sperano di chiudere tra le prime dieci.vssi giocherà sabato 8 marzo 2025 alle ore 15 presso lo stadio Tardini.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREGli emiliani sono fuori dalla zona retrocessione ma di solo un punto. La gestione del neo tecnico Chivu ha portato tre punti in due partite, frutto di una vittoria e una sconfitta. Contro i granata sarà vietato sbagliare, altrimente la situazione può farsi davvero molto critica.I granata sono undicesimi con 34 punti, a meno cinque dal decimo posto. La squadra di Vanoli è reduce da due vittorie consecutive contro Milan e Monza, e punta ora ad essere più continua per assicurarsi matematicamente la salvezza, malgrado non sia in discussione, per poi togliersi qualche soddisfazione.