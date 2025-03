Panorama.it - Paris Fashion Week: il teatro di Dior

Maria Grazia Chiuri conferma ancora una volta il suo approccio alla moda come veicolo di trasformazione e riflessione culturale, esplorando il concetto di «abito mondo», un capo che non è solo espressione estetica, ma anche un crocevia di storia, funzionalità e identità.Il dialogo tra passato e presente si concretizza in una collezione che stratifica memorie e codici, rileggendo l’heritage diattraverso nuove prospettive. La camicia bianca, elemento iconico e simbolo di libertà, diventa il punto di partenza per un guardaroba metamorfico. Qui si innestano le influenze architettoniche di Gianfranco Ferré, con volumi iperbolici e costruzioni che esaltano la silhouette, fondendosi con dettagli che rimandano all’universo letterario di Virginia Woolf e alle sperimentazioni visive di Robert Wilson.