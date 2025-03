Quotidiano.net - Parigi intensifica i controlli contro i ciclisti selvaggi lungo la Senna

Stretta a. Dopo l'aumento esponenziale in questi ultimi anni dell'uso di biciclette, biciclette elettriche e monopattini, la capitale francese guidata dalla sindaca, Anne Hidalgo, moltiplica ii pirati a due ruote che impazzanole rive della. Dalla crisi sanitaria legata al Covid-19 e l'apertura di numerose piste ciclabili nel centro di, biciclette e monopattini hanno invaso lo spazio pubblico. La pista, strettissima,il boulevard Sébastopol, tra le piu' frequentate d'Europa, batte tutti i record registrando fino a 18.000 passaggi quotidiani e ormai anche a chi è un bici puo' capitare di non trovare parcheggio. Qualcosa di inimmaginabile fino a pochi anni fa. Insieme all'arrivo dei, spesso alle prime armi, sono anche esplosi gli atti di inciviltà e le infrazioni al codice della strada che mettono a repentaglio utenti e pedoni: violazione della segnaletica, semafori rossi platealmente ignorati, guida con gli auricolari o in stato di ebbrezza.