Lanazione.it - Pari opportunità: eventi e sensibilizzazione. Con un occhio di riguardo alle giovani generazioni

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 5 marzo 2025 – Si preannuncia un sabato speciale per il teatro Petrarca, visto che ospiterà per le celebrazioni dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna, il concerto di un’artista molto amata: Nada. D21 la cantautrice duetterà con il chitarrista Andrea Mucciarelli dando vita a “La notte delle donne”. I biglietti, gratuiti, sono andati subito a ruba e si profila il tutto esaurito. “Siamo molto soddisfatti innanzitutto di questa risposta – ha sottolineato l’assessore Giovanna Carlettini – segno evidente di un diffuso apprezzamento per la scelta che abbiamo compiuto. Ringrazio coloro che hanno contribuito all’evento e mi auguro che uscendo da teatro tutti diventino i portavoce di un’accresciuta consapevolezza: è bello festeggiare l’8 marzo, è necessario ricordare quanto dobbiamo impegnanrci per latà e contro la violenza sulle donne.