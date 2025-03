Unlimitednews.it - Paralampiadi, Pancalli “Ultimo miglio verso Milano-Cortina”

(ITALPRESS) – “Siamo nell’del viaggio, lo definirei, utilizzando una terminologia forse appropriata, in una lunga discesa libera che ormai ci divide dal 6 di marzo quando inizieranno i giochi paralimpici di”. Lo ha dichiarato il presidente del Cip Lucaa margine dell’evento “One year to go Paralympic Winter games2026”.ha poi parlato della grande sfida da vincere: “Sul campo sportivo è quello di dimostrare ancora una volta che il movimento paralimpico italiano, anche sotto il profilo e la dimensione degli sport invernali, sa raccontare e scrivere pagine di sport azzurro importanti perché dopo Parigi naturalmente le aspettative si sono alzate terribilmente. Faccio un appello agli italiani: venite. I nostri atleti per la prima volta coroneranno il sogno nella loro carriera sportiva, che è quello di vivere una Paralimpiade in casa”.