Papa, stazionario. Nessun episodio di insufficienza respiratoria

Città del Vaticano, 5 mar. (askanews) –Francesco "anche oggi è rimastosenza presentare episodi di". Lo riferisce il bollettino medico sulle condizioni di salute diFrancesco, giunto al suo ventesimo giorno di ricovero al Policlinico A.Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale. Come programmato, durante il giorno, il"ha effettuato l'ossigenoterapia ad alti flussi e nella notte verrà ripresa la ventilazione meccanica non invasiva". Francesco, recita ancora il bollettino, ha incrementato la fisioterapiae quella motoria attiva" ed "ha trascorso la giornata in poltrona. In considerazione della complessità del quadro clinico, la prognosi rimane riservata".