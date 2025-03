Papa Polmonite segue il suo decorso

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.23 Lache ha colpito il"pronella sua normale evoluzione" e viene trattata "come tale". Così fonti vaticane nel 20° giorno di ricovero di Francesco al Gemelli. Il Pontefice oggi ha "ripreso la terapia respiratoria" e "si è passati a una ossigenazione ad alti flussi" dopo quella "meccanica". Francesco "può mangiare cibo solido". Oggi non dovrebbe ricevere visite. La sua situazione clinica "permane stabile in un quadro complesso".