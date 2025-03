Tpi.it - Papa, il bollettino medico del 5 marzo 2025: “Stabile, ha riposato bene”

Francesco, ildi oggi, 5Nella notte appena trascorsaFrancesco “ha” e oggi, mercoledì 5, “si è svegliato poco dopo le 8:00”. Lo fa sapere il Vaticano attraverso ilquotidiano diffuso dalla Sala Stampa della Santa Sede per aggiornare sulla situazione di salute del Pontefice, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dallo scorso 14 febbraio per una polmonite bilaterale.Ieri – si legge nel– nella consueta comunicazione serale ai giornalisti, la Sala Stampa vaticana ha informato che “le condizioni cliniche del Santo Padre si sono mantenute stabili” e che nella notte, “come programmato”, sarebbe stata “ripresa la ventilazione meccanica non invasiva fino” a questa mattina.La nota precisava che il“non ha presentato episodi di insufficienza respiratoria, né broncospasmo”, che “è rimasto apiretico, sempre vigile, collaborante alle terapie e orientato”.