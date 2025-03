Lapresse.it - Papa Francesco, Santa Sede: “Condizioni stazionarie, no insufficienza respiratoria”

Leggi su Lapresse.it

“Il Santo Padre anche oggi è rimasto stazionario senza presentare episodi di”. Lo si legge nell’aggiornamento medico della sala stampa dellasulledi, al ventesimo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli per problemi respiratori.“come programmato, durante il giorno, ha effettuato l’ossigenoterapia ad alti flussi e nella notte verrà ripresa la ventilazione meccanica non invasiva. Il Santo Padre ha incrementato la fisioterapiae quella motoria attiva. Ha trascorso la giornata in poltrona. In considerazione della complessità del quadro clinico, la prognosi rimane riservata”, prosegue la nota.