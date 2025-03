Quotidiano.net - Papa Francesco ricoverato, nessuna nuova crisi. Il virologo: sta reggendo

Roma, 5 marzo 2025 – Nella gravità del quadro clinico, "se c'è quantomeno un aspetto positivo, è che ilsta affrontandogestibili e localizzate a livello respiratorio". Nella sua complessità "l'organismo sta tenendo, si sono scongiurati i rischi di sepsi". Inutile abbandonarsi al pessimismo sul decorso ospedaliero dell'88enne Bergoglio, predica il professor Massimo Clementi, ordinario emerito di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele. Piuttosto lo specialista ricorre a una buona dose di realismo nel commentare le ultime notizie sul Pontefice, dal 14 febbraioal Gemelli per una polmonite bilaterale e vittima in queste settimane di quattro broncospasmi.