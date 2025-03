Ilfattoquotidiano.it - Papa Francesco resta grave: “È stazionario, nessuna insufficienza respiratoria” – l’ultimo bollettino dal Gemelli

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

crisi. Giornata interlocutoria per la salute di, da quasi tre settimane ricoverato al Policlinicoa causa di una polmonite bilaterale. Dopo l’di lunedì 3 marzo il Pontefice non ha fatto registrare altre episodi simili. A darne conto è il consuetoserale della Santa Sede: “Il Santo Padre anche oggi è rimastosenza presentare episodi di” si legge nella nota, che ha dato notizia anche di come Bergoglio ha trascorso la giornata, tra riposo e terapie: “Come programmato, durante il giorno, ha effettuato l’ossigenoterapia ad alti flussi e nella notte verrà ripresa la ventilazione meccanica non invasiva“.Per la seconde notte consecutiva, quindi, il Pontefice argentino dormirà in condizioni di protezione, per prevenire ulteriori crisi.