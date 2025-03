Thesocialpost.it - Papa Francesco, parla l’esperto: “I tempi di recupero per il Papa saranno lunghi, il rischio è che si debiliti sempre di più”

Blasi, pneumologo e direttore del dipartimento di medicina interna al policlinico di Milano, fornisce alcune spiegazioni sullo stato di salute dele le terapie a cui è sottoposto. Il, infatti, utilizza la ventilazione meccanica non invasiva durante la notte. Questa pratica ha lo scopo di supportare la parte muscolare dell’apparato respiratorio, riducendo lo sforzo. “Durante la notte, ilriceve aiuto per mantenere l’ossigenazione, permettendo un corretto riposo, in particolare del diaframma, un muscolo involontario. Inoltre, il ventilatore aiuta a eliminare le secrezioni”, spiega Blasi. Durante il giorno, invece, l’ossigenoterapia ad alti flussi ha un ruolo fondamentale: “Anche con l’alto flusso, ilriceve una certa pressione, con il vantaggio di controllare la quantità di ossigeno erogato.