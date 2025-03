Thesocialpost.it - Papa Francesco, il messaggio forte: “Inutile tentare di esorcizzare la morte, bisogna farci i conti”

Nel giorno delle Ceneri, che segna l’inizio della Quaresima,riflette sulla fragilità della vita e sulla, definendola “una realtà con la quale dobbiamo fare i”. Costretto al riposo forzato in ospedale, non ha potuto presiedere la tradizionale celebrazione sull’Aventino, sostituito dal cardinale Angelo De Donatis, che ha letto ilscritto dal Pontefice prima del ricovero.Undi riflessione e speranzaNel suo testo, ilsottolinea il significato profondo del rito: “Le ceneri ci aiutano a fare memoria della fragilità e della pochezza della nostra vita: siamo polvere, dalla polvere siamo stati creati e in polvere ritorneremo”. Citando i Salmi, aggiunge: “Sono tanti i momenti in cui, guardando la nostra vita personale o la realtà che ci circonda, ci accorgiamo che è solo un soffio ogni uomo che vive come un soffio si affanna, accumula e non sa chi raccolga”.