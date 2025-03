Thesocialpost.it - Papa Francesco, il bollettino medico: “Stazionario ma dormirà con maschera dell’ossigeno”

Leggi su Thesocialpost.it

È appena arrivato come sempre in questi giorni il secondosulle condizioni del, ormai ricoverato da settimane all’ospedale Gemelli di Roma. A quanto pare le sue condizioni si rivelano al momento stazionarie, anche se è previsto che dorma con lad’ossigeno anche questa notte.L'articolo, il: “macon” proviene da The Social Post.