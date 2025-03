Thesocialpost.it - Papa Francesco ha riposato bene. L’esperto: “I tempi di recupero saranno lunghi”

Ilhanella notte, si è svegliato poco dopo le 8. Lo riferisce la sala stampa della Santa Sede, nel consueto aggiornamento sulle condizioni del pontefice ricoverato in ospedale.Nelle scorse oreBlasi, pneumologo e direttore del dipartimento di medicina interna al policlinico di Milano, aveva fornito alcune spiegazioni sullo stato di salute dele le terapie a cui è sottoposto. Il, infatti, utilizza la ventilazione meccanica non invasiva durante la notte. Questa pratica ha lo scopo di supportare la parte muscolare dell’apparato respiratorio, riducendo lo sforzo. “Durante la notte, ilriceve aiuto per mantenere l’ossigenazione, permettendo un corretto riposo, in particolare del diaframma, un muscolo involontario. Inoltre, il ventilatore aiuta a eliminare le secrezioni”, aveva spiegato Blasi.