Papa Francesco, ecco perchè non è uscito un nuovo bollettino medico

Leggi su Funweek.it

ha trascorso una notte tranquilla, svegliandosi poco dopo le 8:00. Lo riferisce la sala stampa della Santa Sede, confermando che le condizioni del Pontefice rimangono stabili, seppur in un quadro clinico complesso.Cautela dei medici: assenza diLa cautela dei medici è evidente anche dalla decisione di non calendarizzare unpunto stampa. Questo indica che la situazione è ancora in evoluzione e richiede un monitoraggio costante.Dopo le due crisi respiratorie dei giorni precedenti,ha trascorso la giornata di ieri alternando il riposo a letto e sulla poltrona. È stato necessario ricorrere nuovamente all’ossigeno ad alti flussi, la terapia meno invasiva somministrata attraverso i naselli. Tuttavia, per garantire una maggiore sicurezza durante la notte, i medici hanno optato per la ventilazione meccanica con maschera, una precauzione dovuta soprattutto nelle ore di riposo, quando è necessaria una maggiore assistenza respiratoria.