Papa Francesco ecco chi prenderà il suo posto alla messa delle Ceneri

il sostituto: chiil suo– Ilha riposato bene nella notte, si è svegliato poco dopo le 8 di oggi. Lo rende noto la sala stampa della Santa Sede. Ieri fortunatamente nessuna nuova crisi respiratoria. Tuttavia, il quadro di salute di Bergoglio resta complesso e la prognosi rimane riservata, fanno sapere i medici. Oggi è al via la Quaresima e la Chiesa ha nominato un sostituto del Santo Padre. ( dopo le foto)Leggi anche: La moglie del famosissimo vittima di un terribile incidente: come è successoLeggi anche: Paura in Italia, tenta di rapire due bambine fuori da scuola: poi la folle giustificazioneil sostituto: chiil suosta proseguendo “la fisioterapia respiratoria” e stamani ha ripreso “la ventilazione di ossigeno ad alti flussi”, dunque non ventilazione con la maschera.