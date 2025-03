Lettera43.it - Papa Francesco, condizioni stazionarie: «Nessun episodio di insufficienza respiratoria»

Leggi su Lettera43.it

«anche oggi è rimasto stazionario senza presentare episodi di». È quanto si legge nell’ultimo bollettino diffuso dalla Santa Sede, nella serata del marzo. «Come programmato, durante il giorno, ha effettuato l’ossigenoterapia ad alti flussi e nella notte verrà ripresa la ventilazione meccanica non invasiva». Bergoglio, che «ha incrementato la fisioterapiae quella motoria attiva» e «ha trascorso la giornata in poltrona». In considerazione della complessità del quadro clinico la prognosi rimane riservata. Nel corso della mattina il Pontefice, che si avvia al 20esimo giorno di ricovero nell’appartamento privato al decimo piano del Policlinico Gemelli, «ha partecipato al rito della benedizione delle Sacre Ceneri che gli sono state imposte dal celebrante, quindi ha ricevuto l’Eucarestia».