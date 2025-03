Papa Fonti Vaticano | polmonite evolve come accede con trattamento

Leggi su Ildenaro.it

Città del, 5 mar. (askanews) – Lache ha colpitoFrancesco fino a portarlo al ricovero al Policlinico Gemelli di Roma “unain cura” ed è in “una fase di sviluppo ordinaria di un paziente sottomedico”. Lo riferisconovaticane che aggiungono che, anche in questo caso, la tempistica per la risoluzione di questa patologia “varia da caso a caso e ci vorrà ancora tempo per valutarla”, mentre si “, comunque,si dovrebbere” per un paziente in cura. “Le condizioni restano, quindi, stabili dal punto di vista clinico”, sempre in un “quadro clinico complesso”, riferiscono le stesseaggiungendo che “è per questo che gli stessi sanitari continuano “a non sciogliere la prognosi riservata” dopo venti giorni dal ricovero.