Tv2000.it - Papa al Gemelli, situazione stazionaria. Ha ricevuto le Ceneri e chiamato Gaza

Francesco anche oggi è rimasto stazionario senza presentare episodi di insufficienza respiratoria. Come programmato, durante il giorno, ha effettuato l’ossigenoterapia ad alti flussi e nella notte verrà ripresa la ventilazione meccanica non invasiva. È quanto riferisce il bollettino della Sala Stampa della Santa Sede diffuso nella serata di oggi, mercoledì 5 marzo, riguardo lo stato di salute del, ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico.Ilha incrementato la fisioterapia respiratoria e quella motoria attiva. Ha trascorso la giornata in poltrona. In considerazione della complessità del quadro clinico la prognosi rimane riservata.Questa mattina nell’appartamento privato sito al 10° pianoFrancesco ha partecipato al rito della benedizione delle Sacreche gli sono state imposte dal celebrante, quindi hal’Eucarestia.