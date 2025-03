Juventusnews24.com - Paonessa Juve, chi è il capocannoniere del girone A degli allievi nazionali U16: un bomber moderno in forza a mister Grauso

di Fabio Zaccaria, focus sul centravanti dell’Under 16 bianconera: già in doppia cifra in stagione e trascinatore del gruppo dei 2009 di. Caratteristiche e identikit del giocatoreNellantus Under 16 allenata da, sempre più leader nel, gioca un prospetto davvero interessante con un contributo in termini di gol determinante in questa stagione. Stiamo parlando dell’attaccante Riccardodelcon 15 reti, la prima delle quali segnata al Genoa all’esordio stagionale. A settembrentusnews24.com ha avuto il piacere di intervistare il suo agente Antonio Gialloreto, che gestisce il calciatore con il gruppo di Fali Ramadani. Proprio partendo dalle parole del suo agente ai nostri microfoni è possibile tracciare un ritratto delclasse 2009.