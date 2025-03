Tvzap.it - Paolo Ciavarro si racconta a “La vita in diretta”, il discorso straziante dopo la morte di Eleonora Giorgi

Leggi su Tvzap.it

sia “Lain”, illadi. Il figlio dell’amata attrice, scomparsa lunedì 3 marzo nella clinica di Roma dove era ricoverata, hato il suo stato d’animola pesante perdita. Profondamente afflitto dal dolore,è riuscito a trovare le parole regalando unestremamente toccante che nasconde un importante insegnamento.“Questo dolore vivrà in me per molto tempo, e il vuoto che ha lasciato sarà incolmabile. – ha iniziato are– Però anche la gioia e la bellezza di quest’ultimo anno me le porterò dentro al cuore per sempre. Perché pur essendo terribili, questi due anni sono stati anche belli per molti motivi“.Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successivaL'articolosia “Lain”, illadiproviene da TvZap.