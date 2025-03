Anticipazionitv.it - Paolo Ciavarro ricorda Eleonora Giorgi: preoccupazione e dolore per suo figlio Gabriele

Leggi su Anticipazionitv.it

La scomparsa diha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di. Dopo aver chiesto riservatezza il giorno della sua morte, il conduttore ha parlato a La Vita in Diretta, esprimendo tutto il suo. Il pensiero che suocrescerà senza la nonna lo fa soffrire profondamente.ha raccontato gli ultimi anni con la madre, il loro legame ritrovato e la forza cheha mostrato fino all’ultimo giorno.Ildiha raccontato con grande emozione ilper la perdita di. “Questovivrà in me per molto tempo, e il vuoto che ha lasciato sarà incolmabile” ha dichiarato. Ha però anche sottolineato l’importanza dei momenti vissuti insieme negli ultimi anni.e l’ultimo anno vissuto con sua mammaNonostante la malattia,ha vissuto un ultimo anno pieno d’amore con i suoi figli.