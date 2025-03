Anteprima24.it - Paolo Caiazzo in scena con “I promessi suoceri”: da venerdì 14 all’Augusteo

Tempo di lettura: 2 minutiAl teatro Augusteo di Napoli, Piazzetta duca d’Aosta 263, da14 a domenica 23 marzo,sarà protagonista ne “I”, la nuova commedia di cui firma scrittura e regia.Lo spettacolo vedrà inanche Maria Bolignano, e in O. A. Antonio D’Avino, Yuliya Mayarchuk, Domenico Pinelli, Giovanna Sannino.Aiuto regia Sofia Ardito, costumi di Federica Calabrese, scenografie Max Comune, disegno luci di Luigi Raia, Foto e grafica di Francesco Fiengo Studios. Produzione AG Spettacoli.Sinossi: l’evoluzione da papà a suocero è un momento complicato della vita di un uomo ed è arrivato il momento per Antonio. La sua piccolina, Lucia, ha trovato un altro uomo della vita e lui è destinato a finire inesorabilmente nella soffitta dei ricordi. Ma questo difficile livello da affrontare si trasforma in un incubo quando, il giorno prima della promessa di nozze, c’è il primo incontro con i genitori di Lorenzo.