Oasport.it - Paolini/Musetti giocano insieme una esibizione di doppio misto. Il titolo va a Fritz/Rybakina

Leggi su Oasport.it

Jasminee Lorenzohanno fatto coppia in occasione della Eisenhower Cup, un torneo diriservati ai doppi misti che è andato in scena presso lo Stadium 2 dell’Indian Wells Tennis Garden, proprio alla vigilia del Masters 1000 e del WTA che ci terranno compagnia fino a sabato 16 marzo sul cemento statunitense. I toscani si sono cimentati in un format chiamato Tie Break Tens, che prevedeva sfide al meglio di un tie-break di dieci punti a eliminazione diretta.La numero 6 del mondo era al ritorno in campo dopo l’infortunio accusato al WTA 1000 di Dubai, mentre il numero 16 del ranking ATP non giocava dal 14 febbraio, quando ebbe la meglio sul francese Corentin Moutet a Buenos Aires prima di non disputare il quarto di finale contro lo spagnolo Pedro Martinez e non essere sceso in campo a Rio de Janeiro.