Sololaroma.it - Panchina Roma, Ranieri cerca esperienza: Gasperini e Sarri in pole

Leggi su Sololaroma.it

Se il presente è chiaro e pieno di carica per la, che si appresta ad affrontare l’Athletic Club, nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, forte di 11 risultati utili consecutivi in campionato, il futuro appare certamente più incerto e tutto da definire. Ciò su molti fronti: da un organigramma societario da puntellare alla situazione di molti calcatori, come un addio di Hummels sempre più concreto, fino a quel benedetto successore diancora da individuare, che piano piano sta diventando un rebus quasi pesanti nell’ambiente Trigoria.Che i Friedkin stianondo di convincere il tecnico di Testaccio a rimanere sulladellanon è un mistero, visto il lavoro quasi miracoloso che ha messo in piedi nella capitale in così poco tempo, e tale tentativo è sostenuto in pieno, anche pubblicamente, da Ghisolfi.