Panchina Milan da Cesc Fabregas a Roberto De Zerbi | tutti i nomi per il dopo Conceicao

Ilpensa già al cambio in: per il dopo Conceicao salgono le quotazioni diDeIl futuro di Sergio Conceicao sulladelè scritto e al termine di questa nefasta stagione, sarà inevitabilmente addio. I pessimi risultati in campionato, accompagnati dalla clamorosa eliminazione ai playoff di Champions League per mezzo del Feyenoord, hanno portato il management rossonero a prendere la decisione di separarsi dal tecnico portoghese a giugno.Ecco che, quindi, come un anno fa – quando si cercava un degno sostituto di Stefano Pioli – il Diavolo è nuovamente in cerca di un nuovo allenatore che possa rilanciare le ambizioni del. Ma chi sono i candidati più accreditati ad oggi?Suspiccano due: quello diDe, che sta facendo molto bene al Marsiglia, ma che potrebbe cambiare aria a fine stagione ritornando in Italia.