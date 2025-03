Sport.quotidiano.net - Panathinaikos-Fiorentina, Palladino: "Partita importante, Kean sta bene. In porta Terracciano”

Firenze, 5 marzo 2025 - Dalla pancia dello Stadio Olimpico Spyros Louis di Atene, mister Raffaeleha presentato l'andata degli Ottavi di finale di Conference League che lagiocherà domani sera (18.45) contro il. Recuperatie Gudmundsson, a casa sono rimasti Colpani, Folorunsho, Adli (preservato per Napoli dopo il recente infortunio) e i fuorilista Ndour e Pablo Marì. Con il gruppo aggregati i giovani Baroncelli e Harder oltre a Caprini. Queste le parole di presentazione del tecnico gigliato, che scioglie subito il nodo portiere. “Gioca, perché è un grande portiere, è un grande uomo. Io credo in lui e anche la società. E' venuta in maniera naturale questa divisione. Se ricordate, all’inizio Pietro giocava in campionato e David in coppa. Successivamente si sono avvicendati, poi ho continuato così.