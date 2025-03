Sport.quotidiano.net - Panathinaikos-Fiorentina, Cataldi: "Vogliamo passare il turno. La vittoria col Lecce ci dà entusiasmo”

Firenze, 5 marzo 2025 - In conferenza stampa da Atene, alla vigilia dell'andata dell'ottavo di finale di Conference League tra ile la, ha parlato Danilo, uno dei leader del gruppo rientrato di recente in squadra dopo qualche problema fisico patito a inizio dell'anno. "Ladi venerdì ci dà un po' più di. Le ultime partite non erano state buone, quindi tornare a vincere ci dà serenità. In Europa nessuno ti regala niente, affronteremo in maniera importante una partita tosta". C'è un modulo che preferisce tra quelli che utilizzate? "Non ce n'é uno col quale mi trovo meglio, ci adattiamo tutti a quella che è la situazione. Per ora sta andando bene e speriamo di aver trovato il modo giusto di affrontare le partite». Come avete gestito il momento di difficoltà? «Lo abbiamo affrontato in maniera positiva, io sono abituato a mettere da parte sia le cose positive che negative.