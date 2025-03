It.insideover.com - Panama, BlackRock e Msc ricomprano i porti cinesi: tutti contenti, da Washington a Pechino

del Canale diiniziano a tornare sotto il controllo statunitense e nella grande strategia su cui punta Donald Trump, per riportare la bandiera a stelle e strisce sulla via d’acqua che divide l’Oceano Atlantico e il Pacifico, scende in campo. La Roccia Nera, forte di 11mila miliardi di asset gestiti, guida un consorzio che comprerà dalla Ck Hutchinson, società basata a Hong Kong, il 90% diPorts Company, che ha in concessione gli scali di Balboa e Cristobal, due di quelli che The Donald considerava ormai in mani. Il grande gioco suidiUna manovra tesa a tranquillizzare i rapsino-americani e ad accontentare Trump, in cuinon agisce da sola: il gruppo di Larry Fink è in consorzio con Global Infrastructure Partners (Gip), fondo Usa di cui nell’ottobre 2024 ha perfezionato l’acquisizione per 12,5 miliardi di dollari, e con Terminal Investment Limited (Til), società che rappresenta il braccio per la movimentazione dei container di Msc, il primo gruppo di shipping al mondo, di cui la stessa Gip possiede circa il 35%.