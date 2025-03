Inter-news.it - Palmeri: «Feyenoord Inter, due titolari in dubbio per Inzaghi»

Leggi su Inter-news.it

Tancredivenuto in diretta a Sportitalia, analizzando le possibili scelte di Simoneper l’andata degli ottavi di Champions League. Il giornalista è al seguito dell’a Rotterdam, dove domani i nerazzurri sono attesi allo stadio De Kuip per sfidare il.IL COMMENTO – Tancredi, in diretta da Sportitalia, ha aggiornato le probabili scelte di Simoneper la gara contro il. L’allenatore nerazzurro, oltre a dover trovare un alternativa a Dimarco a sinistra, deve fare i conti con le condizioni non ottimali di Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan: «Simoneha detto oggi in conferenza stampa che non si è mai trovato in una situazione simile in carriera. La particolarità riguarda che per la gara di domani avrà a disposizione solo un esterno su cinque: Denzel Dumfries.