Oasport.it - Pallanuoto: Plebiscito Padova a valanga sull’Ancona nel posticipo della quattordicesima giornata

Leggi su Oasport.it

Serie A1 difemminile molto spezzettata. Dopo una settimana si chiude questo turno di regular season con iltra Vela Nuoto Ancona eche vede le ospiti primeggiare per 17-6 nettamente.Nella banda di caoch Posterivo a brillare è Schaap che va a segno cinque volte, tre le reti per Pedley. Con questo successo le venete volano al quarto posto in classifica in solitaria a quota 28 punti.VELA NUOTO ANCONA-CSPD 6-17VELA NUOTO ANCONA: A. Andreoni, S. Consolani, S. Campitelli, E. Monterubbianesi 1, V. Manini, M. Marchetti, C. Bartocci, M. Olivieri 1, G. Dametto 1, G. Bersacchia, E. Altamura 1, E. Quattrini 2, S. Mancinelli. All. Milko PaceCSPD: L. Teani, E. Bacelle 1, B. Cassara’ 2, M. Schaap 5, G. Delli Guanti 1, A.