.com - Pallamano / Riccardo Trillini è il nuovo allenatore dell’Olympiakos

Leggi su .com

A meno di due mesi dal Mondiale, il tecnico cingolano va a sedere sulla panchina dei Campioni di Grecia, attualmente secondi in campionatoCINGOLI, 5 marzo 2025 –è ilPireo. Il cingolano, direttore tecnico della Nazionale dal 2017 al 2025, sostituisce Zeljko Babic nella formazione della nota società polisportiva greca.A poco meno di due mesi dall’avventura mondiale, dunque,trova una nuova panchina per una sfida affascinante. L’Olympiakos, infatti, milita in Handball Premier ed è attualmente al secondo posto in classifica con 34 punti, a -4 dall’Aek Atene capolista. Il 26 febbraio i biancorossi hanno perso proprio lo scontro diretto contro la prima della classe per 38-34. La squadra è attualmente Campione di Grecia, titolo vinto per 4 volte dalla rifondazione della società nel 2017.