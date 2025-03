Lanazione.it - Palestra gratis contro la sedentarietà: anche a Grosseto le “pillole di movimento”

Leggi su Lanazione.it

, 5 marzo 2025 – Si chiama Movement Pills e si leggedi: è il nuovo progetto europeo per combattere lae diffondere corretti stili di vita tra le persone di tutte le età. Nei mesi di marzo e aprile ci si potrà recare nelle farmacie diche aderiscono al progetto e chiedere gratuitamente una confezione didi: confezioni del tutto simili a quelle dei medicinali ma all'interno non ci sonoma un bugiardino, che dà diritto a due mesi di attività fisica gratuita in molti impianti sportivi e palestre della città. Il progetto Movement Pills è finanziato dalla Comunità Europea (Eacea-European Education and Culture Executive Agency) e coinvolgerà otto paesi europei: Italia, Danimarca, Belgio, Romania, Bulgaria, Grecia, Polonia, Estonia.