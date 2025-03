Ilrestodelcarlino.it - Palestra di rinascita. Distrutta dall’alluvione, riaprirà entro l’estate

Si trova in una delle vie più colpitedel maggio 2023, ladi via Isonzo, i cui spazi furono completamente devastati dall’esondazione del Montone. Ora il cantiere per il recupero e la rifunzionalizzazione dellacomunale ‘Mercuriali’ procede a ritmo spedito. In questa fase i lavori riguardano le parti danneggiate da acqua e fango, con demolizione e rimozione di tutti gli impianti elettrici e della caldaia, e lo smantellamento delle pannellature e dei vecchi intonaci, compromessi dalle infiltrazioni. Una volta conclusi questi primi interventi, si procederà con la realizzazione delle nuove finiture e il posizionamento rialzato di una nuova centrale termica. Ma il progetto di recupero e restituzione alla comunità sportiva della– dal quadro economico complessivo di 630mila euro – prevede anche il riallestimento degli ambienti interni, attraverso la fornitura di nuove attrezzature ginniche, il posizionamento di nuove pedane per il corpo libero e la ginnastica ritmica, e lo sviluppo di una nuova buca paracadute.