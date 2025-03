Lapresse.it - PalaJova 2025, debutta a Pesaro il tour dei Palazzetti di Lorenzo Jovanotti

Ha preso il via alla Vitrifrigo Arena diildidopo sette anni dall’ultima volta nei palazzi dello sport. La serata del 4 marzo è la prima delle quattro fissate nell’arena marchigiana e il primo dei 49 appuntamenti delcon trentasette date su cinquanta già sold out. Le prossime tappe saranno all’Unipol Forum di Milano, a Firenze, a Bologna, a Torino, a Roma. Ilsi concluderà con l’ultima tappa a Verona.In scaletta da ‘L’ombelico del mondo‘, a ‘Mezzogiorno‘, da ‘I love you baby‘ a ‘Il più grande spettacolo dopo il Big Bang‘, da ‘Le tasche piene di sassi’ a ‘Mi fido di te’ e solo cinque nuovi brani: l’apertura dello show con ‘Montecristo‘, la title track dell’album ‘Il corpo umano’, ‘Fuorionda’, ‘101’ e ‘Un mondo a parte’.Il progetto e la direzione artistica dello show sono die di Sergio Pappalettera che da trentacinque anni collabora con Jova per il progetto grafico dei suoi album e per l’art direction dei live show.