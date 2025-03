Internews24.com - Pagelle Feyenoord Inter: Dumfries è una potenza, brillano Barella e Lautaro, Martinez impreciso

di Giuseppe Colicchia: i nostri voti ai ai protagonisti in campo al De Kuip, sfida valevole per l’andata degli Ottavi di Finale di Champions LeagueFinisce qui, risultato finale di : queste le nostreai protagonisti in campo al De Kuip, per la sfida valevole per l’andata degli Ottavi di Finale di Champions League. Inizio complicato per la squadra di Inzaghi che ci mette un po’ a prendere le misure sia degli avversari sia di alcune posizioni inedite in campo come quella di Bastoni. I nerazzurri si portano in vantaggio grazie alla zampata di Thuram su assist di. Nel secondo tempo la squadra gioca più in scioltezza e colleziona diverse occasioni da gol,raddoppia. Thuram si conquista un calcio di rigore ed esce, ma dal dischetto Zielinski fallisce il tris.