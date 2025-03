Pagelle Feyenoord-Inter 0-2 | Thuram decisivo Bastoni ottimo da quinto Pavard nota stonata

Leggi su Sportface.it

L’doma un avversario insidioso e fa sua la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League: battuto ila domicilio per 0-2. Dopo un primo tempo equilibrato e complicato per i nerazzurri, a sbloccare la partita è un gol dial 38?. L’attaccante francese, ancora alle prese con il recente infortunio, non è ancora al meglio, ma con le sue giocate è risultato più checontro gli olandesi. Un’ulteriore doccia fredda per gli uomini di Robin Van Persie arriva al 50?, quando Lautaro Martinez scarica all’incrocio un destro potente, firmando lo 0-2. Al 65? Zielinski avrebbe l’opportunità per il tris, ma il suo calcio di rigore (conquistato da) viene intuito da Wellenreuther.Lautaro – Foto Hollandse Hoogte/Shutterstock, i voti dell’andata degli ottavi di ChampionsJ.